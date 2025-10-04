Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için flaş hamle!

Süper Lig'de derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta yönetim harekete geçti. Siyah-beyazlı futbolcular, dev maçtan galip ayrılmaları halinde prim alacaklar.

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Galatasaray için heyecan dorukta. Siyah-beyazlı yönetim de derbi galibiyeti kasanın ağzını açtı. Kartal'da futbolcular Galatasaray karşısında galip gelmeleri halinde özel prim kazanacak.

Yönetimin, bu prim ile takımdaki konsantrasyonu daha da artırmayı planladığı kaydedildi. Takıma verilecek olan primin tutarının ise mücadeleden sonra belirleneceği aktarıldı.

