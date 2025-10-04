Edson Alvarez'den Fenerbahçelileri sevindiren karar!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, milli maçta sakatlanmış ve bir süredir formasından uzak kalmıştı. Meksikalı oyuncu, sarı-lacivertlileri mutlu edecek bir adım attı.

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası sahalara geri dönen Edson Alvarez, milli takıma gitmiyor. Meksikalı orta saha oyuncusu, sakatlıktan yeni çıktığı için milli takım yetkililerinden izin istedi. Meksika, 27 yaşındaki futbolcuya kolaylık sağladı.

Edson Alvarez, bu nedenle Meksika'nın Kolombiya ve Ekvador ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmedi.

