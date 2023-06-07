Beşiktaş efsanesi Atiba'ya unutulmaz veda

Siyah-beyazlıların efsane kaptanı Kanadalı Atiba Hutchinson, Konyaspor maçıyla birlikte Vodafone Park'taki son maçına çıkacak.
Bu maç öncesi Kanadalı oyuncuya özel bir veda hazırlandı.
Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya 'Thank you Atiba' (Teşekkürler Atiba) tişörtleriyle çıktı.
Ceza sahasının ortasına 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' pankartı açıldı.
TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya özel plaketini takdim etti.
Taraftarlar tarafından stadın kenarından Atiba'ya çiçekler atıldı.