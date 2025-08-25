Beşiktaş El Bilal Toure'yi açıkladı!

Tammy Abraham'ın ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, forvet transferi için önemli bir adım attı.



Siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi gündemine aldı ve 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Toure, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 14.45 sularında İstanbul'a gelecek.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şartabağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

