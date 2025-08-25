Beşiktaş El Bilal Toure'yi açıkladı!

Beşiktaş El Bilal Toure'yi açıkladı!

Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Atalanta'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor El Bilal Toure ve kulübü ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Tammy Abraham'ın ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, forvet transferi için önemli bir adım attı.

Siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi gündemine aldı ve 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Toure, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 14.45 sularında İstanbul'a gelecek.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şartabağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu
Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı
Barış Alper Yılmaz geri adım attı!
Terör bitti, Şırnak’ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor!
Saray'da fırtınalar koparacak anket. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını bilmişlerdi. Bu kadarını Erdoğan bile beklemiyordu
