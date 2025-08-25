Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular! Kimse bu imzayı beklemiyordu: Fenerbahçe...

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Adı Fenerbahçe ile de geçen milli futbolcu Inter'den ayrılma aşamasına geldi. Tecrübeli futbolcunun geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Hakan Çalhanoğlu, Suudi kervanına katılan oyunculardan olabilir.

HAKAN ÇALHANOĞLU SUUDİ ARABİSTAN'A YAKIN

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Arabistan iddiası gündeme geldi. Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Arabistan ekibinin, Inter'in istediği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun da transfere sıcak baktığı aktarıldı. Ayrıca Al Ahli'nin, milli futbolcumuz için de rekor bir maaş düşündüğü öne sürüldü.

Tarafların yakın zamanda bir araya gelip transferi sonuçlandırması bekleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DE 182 MAÇA ÇIKTI

Inter formasıyla tüm kulvarlarda 182 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımı adına 38 gol ve 32 asist üretti. Milano ekibi ile Serie A şampiyonluğu da yaşayan Çalhanoğlu iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.

