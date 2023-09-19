Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bıraktı. Zarar büyük!

Dört büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bıraktı. Zarar büyük!

Dört büyüklerin 2022- 2023 sezonu sonundaki toplam borcu, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre; 23,34 milyar TL.
Galatasaray, 7,53 milyar lirayla en fazla borcu bulunan kulüp konumunda yer alıyor. Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sıradaysa 5,89 milyar lirayla Beşiktaş var.
Trabzonspor ise 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Dört büyüklerin mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelir gider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıkıyor.
Bu dönemde 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp konumunda. Siyah-beyazlıları 3 milyar 70 milyon lirayla Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray 2 milyar 893 milyon liralık zararla kapattı.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi Spor
Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon başlatıldı Güncel
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon başlatıldı
Dağın tepesine tırmanıyorlar bedava ürünü topluyorlar. Kilosunu 2 bin 500 TL'ye satıyorlar Güncel
Dağın tepesine tırmanıyorlar bedava ürünü topluyorlar. Kilosunu 2 bin 500 TL'ye satıyorlar
Özge Özberk kaynanasını çekiştirdi. “Kaynanam beni karavandan attı” Magazin
Özge Özberk kaynanasını çekiştirdi. “Kaynanam beni karavandan attı”
Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret?
İstanbul Havalimanında deprem izolatörü yok. Öve öve bitirilememişti Güncel
İstanbul Havalimanında deprem izolatörü yok. Öve öve bitirilememişti
71 yaşındaki Alman turist kaldığı otelde hayatını kaybetti Güncel
71 yaşındaki Alman turist kaldığı otelde hayatını kaybetti