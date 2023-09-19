Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bıraktı. Zarar büyük!

Dört büyüklerin 2022- 2023 sezonu sonundaki toplam borcu, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre; 23,34 milyar TL.

Galatasaray, 7,53 milyar lirayla en fazla borcu bulunan kulüp konumunda yer alıyor. Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sıradaysa 5,89 milyar lirayla Beşiktaş var.

Trabzonspor ise 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Dört büyüklerin mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelir gider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıkıyor.

Bu dönemde 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp konumunda. Siyah-beyazlıları 3 milyar 70 milyon lirayla Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray 2 milyar 893 milyon liralık zararla kapattı.