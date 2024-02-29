Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

TFF Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini, Halil Umut Meler yönetecek.
Meler, ligin ilk yarısında Galatasaray - Beşiktaş derbisini de yönetmişti.
İşte haftanın hakemleri:
Beşiktaş - Galatasaray: Halil Umut Meler
Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker
Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
Başakşehir - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Pendikspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğl