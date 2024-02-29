Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de haftanın maçı olan Beşiktaş Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı.

TFF Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini, Halil Umut Meler yönetecek.

Meler, ligin ilk yarısında Galatasaray - Beşiktaş derbisini de yönetmişti.

İşte haftanın hakemleri:

Beşiktaş - Galatasaray: Halil Umut Meler
Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker
Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
Başakşehir - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Pendikspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğl

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