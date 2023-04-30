Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini değiştirdiler. Ertem Şener açıkladı

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesinde spor spikeri Ertem Şener'den gündemi sarsacak bir iddia geldi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini değiştirdiler. Ertem Şener açıkladı

Editör: Barış Atakan

Ertem Şener MHK'nin ilk olarak Atilla Karaoğlan'ın maça atadığını ancak daha sonra değiştirilerek Ali Şansalan'ın isminin kamuoyuna açıklandığını söyledi.

İşte Ertem Şener'in olay yaratan sözleri:

TFF ve MHK'ye soruyorum; Beşiktaş - Galatasaray derbisine önce Atilla Karaoğlan'ı verip, sonra neden değiştirdiniz? Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan'dı. Neden bir anda Ali Şansalan oldu?

MHK'DE ÜST DÜZEY TARTIŞMA

Salı akşamı MHK üst düzey yönetiminde yaşanan tartışmanın bu konuyla ilgisi var mı? Salı akşamı Riva ve Beylerbeyi'nde neler yaşandı?

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