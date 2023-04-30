Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse neler olacağını açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı detayı açıkladı.

Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse neler olacağını açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

Haftalardır Galatasaray'a şampiyon olmuş gibi bakılıyor.
Hak ettiği yazılıyor. Nasıl da iyi futbol oynadığı anlatılıyor. Lig bitmiş de şampiyonluğa ulaşmış gibi davranılıyor.
Fenerbahçe'de ise hava parçalı bulutlu. Hem de bir maç oynanırken, bir kaz kez mevsim değişiyor. Ali Koç istifaya çağrılıyor, futbolcular protesto ediliyor. Lig bitmiş de şampiyonluk kaybedilmiş gibi bir hava yaratılıyor.
Beşiktaş'a gelince... Zaten esamesi bile okunmuyor şampiyonluk için.
Peki bir soru size. Bu akşam Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse ne olur?
Puan cetveline göre Galatasaray yine 3 puan önde gözükür ama... Gerçekte puanlar eşit hale gelmiş olur. Beşiktaş puan farkını 5'e indirir, az da olsa umutlanır.

NE GALATASARAY, NE FENERBAHÇE!

Peki puanlar nasıl eşit hale gelir diyorsanız anlatayım.
Şu anda Galatasaray'ın 70 puanı var. Kalan haftalarda ligden çekilen Hatayspor'la maçı bulunuyor. Ekleyin 3 puan, ne etti: 73!
67 puanlı Fenerbahçe'nin ise hem Hatayspor'la, hem Gaziantep FK'ya maçı bulunuyor. Ekleyin 6 puan. Ne etti: 73!
Onun için ne Galatasaray şampiyon şu anda... Ne Fenerbahçe!
Bu akşamki derbi bence sezonun anahtar maçı rolünde!
Galatasaray yenerse artık tutulmaz!
Ama yenilirse ligde yarış yeni başlar.
Fenerbahçe havaya girer, Beşiktaş da.
Bu derbinin önemi işte burada.
Bakalım ne olacak, kim kazanacak?
Şurası bir gerçek ki Beşiktaş kazanırsa her şey silbaştan olacak!

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