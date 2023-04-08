Şenol Güneş kararını verdi. Beşiktaş, Giresunspor maçına hazır

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, 5'e 2 ile devam ettiği ve taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, bu idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah beyazlı takımda Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, forma giyemeyecek.

Güneş'in defansta Colley'le birlikte Saiss'e görev vermeyi kararlaştırdığı belirtildi.