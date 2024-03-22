Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 nolu bildirisi: Fanatik Gazetesi'nin kulübümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 nolu bildirisi: Fanatik Gazetesi'nin kulübümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır
Beşiktaş Kulübü; sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Fanatik Gazetesi'ne yasak getirdi. Açıklama akıllara bir zamanlar zırt pırt her şeyi yasaklayan Sıkıyönetim açıklamalarını getirdi...

Beşiktaş Kulübü; spor basınının önde gelen gazetelerinden Fanatik'e yasak getirdi.

Yaptığı özel haberlerle Beşiktaş'ın nabzını tutan spor basınının önde gelen Beşiktaş muhabirlerinden Orhan Yıldırım, Hasan Arat ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte tesislere girişi yasaklanmıştı.

Beşiktaş Kulübü; bugün yayınlanan haber nedeniyle de bu kez tüm Fanatik Gazetesi'nin çalışanlarını yasakladı.

'Gedson'un büyük üzüntüsü' başlıklı Fanatik Çok Özel Orhan Yıldırım imzalı haberde; şu ifadeler kullanıldı: "Kara Kartal'da performans düşüşü yaşayan Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Portekizli yıldız, devre arasında takıma katılan Al Musrati'nin 2.7 milyon Euro alması hakkında, '1.7 milyon Euro yıllık ücretim var. Ara dönemde takıma gelen birine bu paraları vermek, hayal kırıklığı yarattı.'

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzden Bilgilendirme
Gazetecilik ahlakı ve meslek etiğini hiçe sayarak; yalan, hayal mahsülü "özel" hatta "çok özel" manşetleriyle uydurma ve sipariş haberler yapmaya devam eden, kulübümüzü karıştırmaya, futbol takımımızın huzurunu bozmaya yönelik mesnetsiz, kötü niyetli yazılarına tüm uyarılarımıza rağmen devam eden Fanatik Gazetesi'nin kulübümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"

Beşiktaş JK'dan yapılan açıklamada, özellikle tırnak içine alınarak "özel hatta Çok özel" nitelemelerinin adeta altı çizilerek Orhan Yıldırım'ın haberine gönderme yapıldı.
Ünlü gazeteci Orhan Yıldırım'ın söz konusu haberinin imza bölümünde de haberin 'Çok Özel' olduğu vurgulanıyordu.
Açıklamanın adresi böylece belli oluyordu.

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