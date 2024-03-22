Süper Lig'de rakamlar güncellendi gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçeli yıldızlar ilk 3 sırayı parselledi

Fatih Saboviç
Süper Lig'de rakamlar güncellendi gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçeli yıldızlar ilk 3 sırayı parselledi
Dünyaca ünlü Transfermarkt sitesinin son yaptığı güncellemeye göre; Süper Lig'in en değerli üç futbolcusu Fenerbahçe'de.

Süper Lig’in en değerli futbolcuları, güncellenmiş piyasa değerli ile açıklandı. Fenerbahçe, 10 kişi arasında ilk 3 sıra ve zirvenin tek hakimi oldu.

Fenerbahçe’nin yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Szymanski, 20’şer milyon Euro’luk değerleriyle; Transfermarkt’ın güncellenen piyasa değerleri listesinde zirveyi paylaştı. Bu yıldızları, 19 milyon Euro ile Fred takip etti.

Kanarya’nın oyuncularından sonra dört, beş ve altıncı basamaklar Galatasaraylı yıldızların oldu. Mauro Icardi 18, Kerem Aktürkoğlu 17, Davinson Sanchez 17 milyon Euro ile dizildi. Yedinci basamakta ise yine bir Fenerbahçeli olan Cengiz Ünder, 16 milyon Euro’luk piyasa değeriyle yer aldı.

EN ÇOK KATKIYI ICARDI VERDİ
Beşiktaşlı Gedson ile Al-Musrati ve Galatasaraylı Torreira, 16’şar milyon Euro’luk değerleriyle listenin geri kalanını oluşturdu. Bu oyuncular arasında takımına en çok gol ve asist katkısı veren isim ise Mauro Icardi oldu. Deneyimli yıldız 17 gol ve 8 asist üretti. Deneyimli yıldızı Kerem Aktürkoğlu 11 gol ve 6 asistle takip etti.

FENERBAHÇELİLER DE ETKİLİ…
Fenerbahçe’nin listede yer alan oyuncuları Ferdi, Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder ise toplamda takımlarına 21 gol ve 18 asistlik katkı sağlamayı başardı. Bu oyuncular arasında en çok katkıyı veren isim ise son haftaların durgun yıldızı Szymanski oldu. Polonyalı yıldız şu ana dek 9 gol ve 9 asist üretmeyi bildi.

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