Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki büyük sırrını açıkladı

Ali Öncü
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki büyük sırrını açıkladı
Galatasaray Dergisi'ne özel röportaj veren Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sergilediği başarılı futbolla Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yolundaki en büyük avantajlarının "Arkadaşlık" olduğunu söyleyen genç yıldız, "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.

Milli oyuncu, kariyeri ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz."

Kerem, bu sezon sarı kırmızılı formayla toplam 45 resmi maça çıktı.

14 gol ve 8 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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