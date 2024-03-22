Orhan Yıldırım'a ilk satış kendi editöründen geldi! 'İki gözüm önüme aksın haber benim değil' dedi

Beşiktaş'ın nabzını tutan, spor basınının önde gelen Beşiktaş muhabirlerinden Orhan Yıldırım, Hasan Arat ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte tesislere girişi yasaklanmıştı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Fanatik Gazetesi'ne kurum olarak yasak getirdiğini duyurdu.

'Gedson'un büyük üzüntüsü' başlıklı 'Fanatik Çok Özel' Orhan Yıldırım imzalı haberde; şu ifadeler kullanıldı:

"Kara Kartal'da performans düşüşü yaşayan Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Portekizli yıldız, devre arasında takıma katılan Al Musrati'nin 2.7 milyon Euro alması hakkında, '1.7 milyon Euro yıllık ücretim var. Ara dönemde takıma gelen birine bu paraları vermek, hayal kırıklığı yarattı.'

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Kulübümüzden Bilgilendirme

Gazetecilik ahlakı ve meslek etiğini hiçe sayarak; yalan, hayal mahsülü "özel" hatta "çok özel" manşetleriyle uydurma ve sipariş haberler yapmaya devam eden, kulübümüzü karıştırmaya, futbol takımımızın huzurunu bozmaya yönelik mesnetsiz, kötü niyetli yazılarına tüm uyarılarımıza rağmen devam eden Fanatik Gazetesi'nin kulübümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır" denildi.

EDİTÖRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Yasağın ardından gazetenin editörü Gökmen Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yasağın kendisine ait olmadığını ifade etti.

"İki gözüm önüme aksın ki haber benim değil" edasıyla paylaşım yapan Özcan, "Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle konuştum. Fanatik Gazetesi'yle ilgili alınan kararın, benim şahsım özelinde değil, kurumsal bir karar olduğu tarafıma iletildi. Altında benim imzam olan bir haberle ilgili kulüpten tarafıma ulaşan hiçbir şey yoktur. Bilginize..." ifadelerini kullandı.

Oysa ki Beşiktaş JK'dan yapılan açıklamada, özellikle tırnak içine alınarak "özel hatta Çok özel" nitelemelerinin altı çizilerek Orhan Yıldırım'ın haberi olduğu görülüyordu.

Gazeteci yasaklamak anca geri kalmış Afrika ülkelerinde olur... Angola yapmaz ama...