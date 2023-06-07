Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı

Beşiktaş için parçalı bulutlu bir maç oldu.

Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı

Ama sezonun son maçı bu. Kimse Beşeiktaş'tan da Konyaspor'dan da böyle bir mücadele beklemezdi. Çekişmeli ve heyecan doluydu.

Siyah beyazlı takım tribünleri sanki sezonun ilk maçıymış gibi dolduran taraftarlarının çılgın tezahüratlarıyla hızlı başladı. 6. dakikada da öne geçti. Salih Uçan'ın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, hızla ceza sahasına girdi. Ahmet Oğuz'un topa müdahalesi yetersiz kaldı ve Fernandes, son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

41. dakikada siyah beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'un sol kanattan pasında topla buluşan Jackson Muleka, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Açısını kaybeden Muleka, önünü boşalttıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

2-0'a rağmen Konyaspor pes etmedi. 45+2. dakikada da golü buldu. Oğulcan Ülgün'ün uzak mesafeden çıkardığı şutta kaleci Mert Günok'tan seken top, filelere gitti: 2-1.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Konyaspor'du. 47'de Mahir'in, 51'de de Pazuelo'nun golleriyle öne geçmez mi? Beşiktaş'ta tribünler ayaklandı önce. Onların çılgınça desteği ile de futbolcular. Şenol Güneş'in de hemen doğru değişiklikleri yaptığını belirtmeliyim. Nitekim oluna giren Tayfur Bingöl de 62'de beraberlik golünü attı.

Benim için maçın en önemli anlarından biri de 65. dakikada yaşandı. Oğulcan kırmızı kart görünce Konyaspor 10 kişi kaldı. Sanki bu ikinci sarı kart bana biraz ağır gibi geldi.

Konyaspor 10 kişi kalınca Beşiktaş sahadaki üstünlüğü ele aldı ve üst üste atak geliştirmeye başladı. Konyaspor'un hocası da bunu gerinde iki değişiklik birden yaptı. Hedefi dirençli oyuncularla devam etmekti.

Sonuçta Konyaspor iyi direndi. Beşiktaş yenseydi hiç değilse ligi ikinci bitirecekti. Gerçi ikinciyle üçüncü arasında Avrupa kupalarına katılması açısından bir fark yok ama... Hiç değilse tarihe lig ikincisi olarak yazdıracaktı adını. Bunu da yapamadı. Fenerbahçe'yi ikinci yaptı.

Maçtan bağımsız söylüyorum. Şunu görmeli Beşiktaşlı. Beşiktaş'ın öyle ahım şahım bir kadrosu yok. Çok iyi oyuncuları var tamam. Ama çok kötüler de var. Vasat oyuncusu yok yani. İyiler ve kötüler. Bu takım galibiyet serisi elde ettiyle bunda Şenol Güneş'in payı çok ama çok büyük. Sezon başında o Valerien Ismael'i getirip, sıradan oyuncularla sezona girilmesini sağlayanların da suçu fazla. O yüzden diyorum ki Beşiktaş yeni sezona girerken sezon başındaki karar vericilere işten el çektirmeli. Kovmalı bu adamları. Kulübün kapısının önünden bile geçirmemeli. Yoksa gelecek sezon da ikinciliğe oynar yine; benden söylemesi.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Son Haberler
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması Spor
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması
Sadece motor içerisinde yanmayacak, cebinizi de yakacak. Benzin ve motorine dev zam geliyor Ekonomi
Sadece motor içerisinde yanmayacak, cebinizi de yakacak. Benzin ve motorine dev zam geliyor
Ecem Erkek film önerisine gelen yorumlar için video çekti Magazin
Ecem Erkek film önerisine gelen yorumlar için video çekti
Konyaspor'dan flaş hakem tepkisi Spor
Konyaspor'dan flaş hakem tepkisi
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın hüsranını yazdı. Atiba'ya buruk veda Spor
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın hüsranını yazdı. Atiba'ya buruk veda
Yol ulaşıma kapandı. Kontrolden çıkan tır, otomobilin üzerine devrildi ölü ve yaralılar var Güncel
Yol ulaşıma kapandı. Kontrolden çıkan tır, otomobilin üzerine devrildi ölü ve yaralılar var
Basın devi BBC'de 2 günlük grev kararı Dünya
Basın devi BBC'de 2 günlük grev kararı