Beşiktaş maçında entresan üstü enteresan görüntü. Gürel Yurttaş yazdı

Enteresan. Hem de çok enteresan. Bu Beşiktaş'ın her hafta aynı görüntüyü tekrarlaması entresan üstü enteresan!

Rakibi bu kez İstanbulspor. Ligin dibinde. Düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş işte bu rakibe karşı bile oyun olarak üstünlüğünü olarak kabul ettiremiyor.

Oysa baktığın zaman kadrosunda fena isimler yok. Al Musrati Muçi diyorsun, onlar da diğerlerine katılmış.

Al sağdan ver sola, ver soldan al sağa!

Arada bir geriden güzel bir pas çıkıyor, onu da alanlar değerlendiremiyor.

İstanbulspor ise hızla atak yapma peşinde. Bir kaç kez yaptılar da. Hatta ilk yarıda bir topları da üst direkten döndü.

Beşiktaş'tan ise ilk yarıda akılda kalan Semih Kılıçsoy'un golü var. Mütniş vurdu çaprazdan, topu köşeden ağlara yolladı. Aynı şekilde Cenk Tosun da çaprazdan bir şut çekti, topu üsten auta gönderdi. Aradaki farka bak!

Beşiktaş'ın ilk yarıyı 1-0 önde bitirmesi tamamen genç Semih'in becerisindendi.

Bu arada Gedson Fernandes'in rakibinin gidip de ayağına basması ve sarı kart görmesi böyle de Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmesi de olacak iş değildi.

Beşiktaş ikinci yarıya da aynı görüntüyle başladı. İstanbulspor golü daha çok istiyordu. Hele de Sambissa ile zorluyorlardı Beşiktaş defansını. Hele bir şutu vardı ki ikinci yarının başında Mert'ten başka bir kaleci golü yiyebilirdi.

Dedim ya ilk yarının görüntüsü aynıydı ikinci yarıda. İstanbulspor oynarken golü yine Beşiktaş attı. 54. dakikada ceza alanına girmeden vurdu Muçi ve topu filelere yolladı.

Biz öyle böyle diyoruz demesine de demek ki Fernando Santos'un taktiği böyle! Rakibi oynuyor, golü Beşiktaş atıyor!

Cenk de atamıyor. İlk yarıdaki gibi aynı şekilde bir pozisyonda daha topu üstten auta atınca 61. dakikada da yerini Salih Uçan'a bıraktı.

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçmesinin ardından İstanbulspor da pes etti artık. Oyundan düştüler. Bu da Beşiktaş'ı rahatlattı. Artık daha kolay top çeviriyorlardı, fazla da sıkmadan oynuyorlardı.

77'de sahanın yıldızı Semih yerini Aboubakar'a bıraktı. Sanırım bunun nedeni Semih'in sarı kart sınırında olmasıydı. Rashica'nın yerine de Ghezzal oyundaydı artık. Son dakikalarda da Masuaku'nun yerine Zaynotinov, Gedson Fernandes'in yerine de Amartey girdi.

Onların girmesi de değiştirmedi görüntüyü. Beşiktaş geze geze üç puanı alıp ayrıldı Esenyurt'tan. İstanbulspor bile anlayamadı nasıl yenildiğini!

Beşiktaş bu işte. Fernando Santos istiyor sanırım bunu. Rakibini uyutuyor, kötü bir görüntü çiziyor ama bir anda golleri atıyor.

Bu galibiyet Galatasaray derbisi öncesi hem güven, hem de moral verdi.

Şimdi Galatasaray düşünsün.

Çünkü Beşiktaş'ın kaybedecek bir şeyi yok.

Galatasaray'ın ise çok!