Beşiktaş Mert Günok ile yeniledi

Beşiktaş, kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş Mert Günok ile yeniledi

Beşiktaş, dış transferin yanı sıra iç transferi de boş geçmiyor.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un 2024-2025 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok’a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, Mert Günok'u 2021'de Başakşehir'den 1.3 milyon bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

34 yaşındaki kaleci, siyah beyazlılarda 30 maçta forma giydi ve 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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