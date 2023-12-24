Mert Günok kendisini eleştiren Rıza Çalımbay'a cevap verdi!

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Alanyaspor maçı sonrası

Rıza Çalımbay'ın kendisine yaptığı eleştirileri yanıtladı.

Mert Günok açıklamasında, "Alışık olmadığımız sonuçların ardından sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde olduğumuz durum kişilere bağlanamaz. Ekip olarak bir girdaba kapıldık, ancak geldiğimiz gibi çıkacağız. Şu an kim ne demiş, dememiş değil, önümüzdeki maçlara özellikle kupaya odaklanacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, Mert Günok için, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" yorumunda bulunmuştu.

Daha sonrasında Çalımbay, Mert Günok'tan özür dilemişti.