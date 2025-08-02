Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu!

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Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta stoper pozisyonu için gündeme son derece sürprpiz bir isim geldi. Kara Kartal, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

Shakhtar Donetsk karşılaşmaları sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'da forma giyen Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı.

Başarılı oyuncu, son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

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26 yaşındaki stoper oyuncusu, geçtiğimiz aylarda Gaziantep FK ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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