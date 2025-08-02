Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu!

Shakhtar Donetsk karşılaşmaları sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'da forma giyen Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı.
Başarılı oyuncu, son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.
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26 yaşındaki stoper oyuncusu, geçtiğimiz aylarda Gaziantep FK ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
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