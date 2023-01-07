Basket maçında Ahmet Nur Çebi'ye protesto

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet'in BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki Bahçeşehir Koleji maçını izledi.

Siyah beyazlı takım rakibine 71-67 yenildi.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Bahçeşehir Koleji ise 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

Çebi, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre salondan ayrılırken taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Taraftarlar, basketbol takımının zor günler geçirmesi nedeniyle tepki gösterdi.

Çebi'nin maç bitmeden salondan ayrıldığı öğrenildi.