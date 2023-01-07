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Basket maçında Ahmet Nur Çebi'ye protesto

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basketbol maçında hiç beklemediği bir protestoyla karşı karşıya kaldı

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 21:35
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Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi'ye tepki gösterdi: Yuhalandı

Basket maçında Ahmet Nur Çebi'ye protesto
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet'in BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki Bahçeşehir Koleji maçını izledi.

Siyah beyazlı takım rakibine 71-67 yenildi.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Bahçeşehir Koleji ise 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

Çebi, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre salondan ayrılırken taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Taraftarlar, basketbol takımının zor günler geçirmesi nedeniyle tepki gösterdi.

Çebi'nin maç bitmeden salondan ayrıldığı öğrenildi.

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