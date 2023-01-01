Ahmet Nur Çebi şampiyonluğa inanıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün 120. yılında şampiyonluğa inandıklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2023 yılında tüm branşlarda büyük başarılar kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı: "Şahsım ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu adına, başta camiamıza ve taraftarlarımıza olmak üzere; vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü, kulübümüzün ise 120. yılı olan 2023'te, tüm spor dallarında, sporcularımızın ve tüm Türk sporcularının göğsümüzü kabartacak uluslararası başarılar kazanmasını yürekten diliyorum. 120. yılımızı büyük başarılarla taçlandıracağız" dedi.