Beşiktaş TFF'ye çıkarma yaptı. Hasan Arat'tan Hacıosmanoğlu'na özel talep

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Ziyarette, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Kazancı’nın yanı sıra, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ile yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan da hazır bulundu.

Hasan Arat'ın, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede Süper Lig hakemleri ile ilgili bazı sıkıntıları dile getirdiği öğrenildi. Hacıosmanoğlu'nun, kulüplerin yaşadığı sorunları bildiklerini, bunları giderebilme adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ettiği iddia edildi.

Hasan Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu’na görevinde başarılar dileyerek, üzerinde isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması ve plaket hediye etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise Arat’a, üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.