Beşiktaş TFF'ye çıkarma yaptı. Hasan Arat'tan Hacıosmanoğlu'na özel talep

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş TFF'ye çıkarma yaptı. Hasan Arat'tan Hacıosmanoğlu'na özel talep

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyareti sırasında Süper Lig hakemlerinin performansı da gündeme geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Ziyarette, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Kazancı’nın yanı sıra, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ile yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan da hazır bulundu.

Hasan Arat'ın, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede Süper Lig hakemleri ile ilgili bazı sıkıntıları dile getirdiği öğrenildi. Hacıosmanoğlu'nun, kulüplerin yaşadığı sorunları bildiklerini, bunları giderebilme adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ettiği iddia edildi.

Hasan Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu’na görevinde başarılar dileyerek, üzerinde isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması ve plaket hediye etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise Arat’a, üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

395df2a3bc384d20adda7024246732f5.jpg

47b71862e448441aae3c2f1cb7d27ad1.jpg

8fd541bb612e40a3b1baa2b894544b68.jpg

5e6ec393d46e40e6adc76f1fe8356fd4.jpg

17841e0ab43043e2b0a10a4a83517a91.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray'da flaş Barış Alper gelişmesi
Beşiktaş'ta imzalar atıldı. Dev anlaşma yenilendi
Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Resmen açıklandı
Montella Immobile'den imzalı forma aldı
Öne Çıkanlar
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Son Haberler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı Keşfet
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo Spor
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo
İslam Memiş: Rekor zarar edersiniz Ekonomi
İslam Memiş: Rekor zarar edersiniz
Galatasaray'da flaş Barış Alper gelişmesi Spor
Galatasaray'da flaş Barış Alper gelişmesi
Ömer Korkmaz Konyaspor'un son durumunu açıkladı Spor
Ömer Korkmaz Konyaspor'un son durumunu açıkladı
Tanju Özcan video paylaşıp açıkladı. Bolu'da bunu yapan yandı Gündem
Tanju Özcan video paylaşıp açıkladı. Bolu'da bunu yapan yandı
Erdoğan'dan İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü Gündem
Erdoğan'dan İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü