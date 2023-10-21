Beşiktaş Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor ile mücadele eden Beşiktaş rakibini farklı mağlup etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti

Editör: Barış Atakan

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u ile karşılaştı.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Vivian Ikechukwu, 8. dakikada Sofia Alvarez, 11 ile 62. dakikalarda Opa Clement Tukumbuke, 85. dakikada Elif Keskin ve 90+4'te Beyza Kara kaydetti.

Trabzonspor'un tek golünü ise 46. dakikada Mfwamba Balongo attı.

Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti. Ligde 5. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

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