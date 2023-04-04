Beşiktaş hakkını UEFA'da arayacak. Avukatlar TFF'yi şikayet etmeye gitti

Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.

Fanatik'in haberine göre Siyah - Beyazlılar derbi zaferi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için yeniden düğmeye basarak UEFA'ya çıkarma yaptı.



Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi, konuyu UEFA'ya taşımak için çalışmalara başlamıştı. Avukatlara çalışma yapması talimatı veren Beşiktaş Yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini düşünerek adımı attı. Siyah-Beyazlı yönetim, Hatay ve Gaziantep maçları için UEFA'ya başvurusunu yaptı. Hazırlanan dosya, kulüp avukatları tarafından UEFA'ya teslim edilerek görüşmelere başlandı.

BÜYÜKEKŞİ: İŞİMİZE BAKALIM

TFF Başkanı Büyükekşi kararın değişmeyeceğini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Kararı TFF verir. Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Öyle olsa dahi bize cuma günü akşam müracaat oldu. 6 kulüp bunu istiyor. 11 kulüp, bunu tersi yönünde kararı var. Kamuoyunu ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle kamuoyunu yönlendirip bu şekilde bir şeyin 'bekliyoruz, baskı yapıyoruz', bir yandan basından, bir yandan sosyal medyadan bu şeyleri yapmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ortamı gerginleştirmeden ligi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim.