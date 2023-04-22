Beşiktaş Ümraniye'yi ateşe attı Galatasaray'a mesaj yolladı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Beşiktaş çok uyuşuk başladı maça. Futbolcular, "Nasıl olsa kazanırız, ne gerek var kendimizi sıkmaya" der gibiydiler. Ümraniyesporlu futbolcular ise "Nasıl olsa düşüyoruz, bu saatten sonra nasıl kurtaracağız ki" havasıyla onlara uydular.

O ona, bu buna pas verip dururken, bence 14. dakikada Beşiktaş'ı uyandıran pozisyon geldi. Bu dakikada ceza alanı içinde bomboş durumda kalan Kayode topla buluşup, vuruşunu yaptı. Ama iyi vuramadı bence. Köşeye atsa goldü. Top Mert'in ayaklarından döndü.

Ondan sonra Beşiktaş'ın bir kaç iyi adamıyla oyuna ağırlığını koyduğunu gördük. Cenk Tosun'un kaleciye çarptırdığı topun ardından 25. dakikada nefis pasını son maçların golcüsü Redmond'un filelere yolladığını gördük. Bu golle öne geçti Beşiktaş. Zaten ilk yarının en istekli oyuncusu Redmond'dı, gol de ona yakıştı doğrusu. Redmond'ın 44. dakikadaki nefis şutunu da kaleci Orkun aynı güzellikle kurtardı.

İkinci yarıya ilk yarıya başladığı gibi başlamadı Beşiktaş. Tabii bunda Ümraniyespor'un beraberlik golünü arama isteğiyle defansını biraz daha boş bırakmasının rolü vardı.

Beşiktaş bol top çevirdi, istediğinde de pozisyona girdi. Bu yarıda Aboubakar da öne çıktı biraz. 71. dakikada rakiplerinin arasından sıyrılıp ceza sahasına girer girmez köşeye vurarak attığı gol ustalık işiydi.

Oyuna Ghezzal ve Maxim'in girmesinin ardından da top Beşiktaş'ta daha çok kalmaya başladı. Gerçi maç başından beri zaten öyleydi ama bu bölümde üstünlük iyice kendini hissettirmeye başladı.

Şunu da söylemeliyim. Maçın genç hakemi Cihan Aydın, hakem hatalarının çok konuşulduğu şu dönemde çok az hatayla yönetim gösterdi. Bunda iki takımın futbolcularının da payı vardı. Bir ara dostluk maçı oynanıyor sandım. O derece yani. Birbirlerine sert girmekten sakındılar, hakemi zorlayacak hiç numara (yere yatıp kıvranma gibi) yapmadılar.

Beşiktaş sonuçta kazandı. Ama bu oyun Galatasaray maçına yetmez; bunu da vurgulamalıyım. Bu kadar kendilerini zorlamadan oynamalarının bir nedeni de Galatasaray maçıdır belki de.

Beşiktaş sakin maçı 2-0 kazanırken, Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı ve ezeli rakibine mesaj yolladı.

Ümraniyespor ise iyice ateşe düştü, ligde kalması mucize olur artık diye düşünüyorum.