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Beşiktaşlı taraftarları üzecek gelişme

Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Nathan Redmond ameliyat oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 21:27
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Beşiktaş yeni transferi Nathan Redmond'ın ameliyat olduğunu açıkladı

Beşiktaşlı taraftarları üzecek gelişme
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Kulüpten yapılan açıklamada; ''Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır.

Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır.

Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

 

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