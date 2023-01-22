Redmond'dan müthiş gol

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayseri deplasmanında mücadele ediyor.
BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI
Beşiktaş, henüz 2.dakikada Redmond'ın harika golüyle öne geçti.
Ceza sahasının önünde rakibini çok iyi geçen Redmond, yay çizgisi içinden çok sert vurdu, top kalecinin solundan ağlarla buluştu.
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