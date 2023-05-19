Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş, yeni transferini resmi sitesinden duyurdu.

Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Sırp pasör çaprazı Jovana Brakocevic’i kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Jovana Brakocevic’e şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Jovana Brakocevic kimdir?

5 Mart 1988 tarihinde Sırbistan’da dünyaya geldi. 196 cm boyundaki pasör çaprazı; Grupa Azoty Chemik Police, Igor Gorgonzola Novara, Grot Budowlani Łódź, CSM București ve Vakıfbak kulüplerinde forma giydi. Formasını giydiği kulüplerle Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu; Türkiye, İtalya, Polonya, Sırbistan ve Romanya ligi şampiyonlukları yaşayan Brakocevic, milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu ve Olimpiyat ikinciliği yaşadı.

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