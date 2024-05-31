Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Nika Mühl'ü renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde UConn Huskies forması giyen 1,80 metre boyundaki Mühl, Doğu Konferansı'nda iki kez yılın savunma oyuncusu seçildi.

UConn tarihinin en çok asist yapan (686) oyuncusu ünvanına sahip Mühl, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2024 sezonu öncesi Seattle Storm tarafından draft edildi.

go5yph5wuaaiscf.jpg

NIKA MUHL KİMDİR?

Kariyerine 2021 yılında ABD Kolej Ligi Takımlarından UConn Huskies’de başlayan oyuncu 2001 Zagreb doğumludur. 23 yaşındaki Hırvat sporcu, 180 cm. boyunda ve point guard olarak görev yapmaktadır.

Nika Mühl, kolej liginde oynadığı toplam 4 sezonda iki kez Doğu Konferansı’nda yılın savunma oyuncusu seçilirken 686 asistle de UConn tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olmuştur.

Mühl ayrıca tek bir sezonda yaptığı 284 asist ve tek bir maçta yaptığı 15 asistle de bu alanda yine zirvede yer almıştır. Genç oyuncu ayrıca 2024 WNBA öncesinde Seattle Storm tarafından draft edilmiştir.

İlgili Haberler
Ankaragücü Emre Belözoğlu'na teşekkür edip yolladı
Ankaragücü Emre Belözoğlu'na teşekkür edip yolladı
Aziz Yıldırım Mourinho'nun istediği futbolcuları açıkladı
Yılmaz Vural yola koyuldu
Son Haberler
Tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Portakal'ın yeni sezon adresi belli oldu Keşfet
Tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Portakal'ın yeni sezon adresi belli oldu
Bayram öncesi emeklilere büyük indirim. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak Ekonomi
Bayram öncesi emeklilere büyük indirim. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak
İYİ Parti staj ve çıraklık mağdurları için harekete geçti Gündem
İYİ Parti staj ve çıraklık mağdurları için harekete geçti
Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti Gündem
Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti
Özgür Özel: Erdoğan'a anayasa yapmayız Gündem
Özgür Özel: Erdoğan'a anayasa yapmayız
Kestiği ağacın altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü Yerel Haberler
Kestiği ağacın altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü
Danimarkalı yıldız orta saha yıkıldı Spor
Danimarkalı yıldız orta saha yıkıldı