Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde UConn Huskies forması giyen 1,80 metre boyundaki Mühl, Doğu Konferansı'nda iki kez yılın savunma oyuncusu seçildi.

UConn tarihinin en çok asist yapan (686) oyuncusu ünvanına sahip Mühl, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2024 sezonu öncesi Seattle Storm tarafından draft edildi.

NIKA MUHL KİMDİR?

Kariyerine 2021 yılında ABD Kolej Ligi Takımlarından UConn Huskies’de başlayan oyuncu 2001 Zagreb doğumludur. 23 yaşındaki Hırvat sporcu, 180 cm. boyunda ve point guard olarak görev yapmaktadır.

Nika Mühl, kolej liginde oynadığı toplam 4 sezonda iki kez Doğu Konferansı’nda yılın savunma oyuncusu seçilirken 686 asistle de UConn tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olmuştur.

Mühl ayrıca tek bir sezonda yaptığı 284 asist ve tek bir maçta yaptığı 15 asistle de bu alanda yine zirvede yer almıştır. Genç oyuncu ayrıca 2024 WNBA öncesinde Seattle Storm tarafından draft edilmiştir.