Ankaragücü Emre Belözoğlu'na teşekkür edip yolladı

Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' denildi.

Ankaragücü, bu sezon Süper Lig'de topladığı 40 puanla 17. sırada kalarak 1. Lig'e düşmüştü.