Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi Aboubakar şoku

Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar'ın sahada yer alamayacağı ortaya çıktı.

Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi Aboubakar şoku

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın karşılaşmada forma giymeyeceği haberi Siyah Beyazlı camiada şok etkisi yarattı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın, ailevi problemler sebebiyle İstanbul'a gelişi gecikti.

KAMERUN'DA KALACAK

Milli takım sonrasında takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor.

Haberde Aboubakar'ın İstanbul'a cuma günü döneceği ifade edildi. Şenol Güneş'in pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında ileri uçta Cenk Tosun'a şans vereceği belirtildi.

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