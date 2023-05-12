Beşiktaş'a Bakü'de muhteşem karşılama

Beşiktaş, Sabah FK ile oynayacağı dostluk maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye indiğinde binlerce Azeri taraftar Siyah - Beyazlı takımı coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş'a Bakü'de muhteşem karşılama

Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na inen siyah-beyazlı oyuncular, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular havalimanı çıkışında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.
Başkent Bakü'deki Tofig Behramov Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 17.00'da başlayacak.
MAÇ KAPALI GİŞE
Beşiktaş'ın Azerbaycan'da yarın maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükendi.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Son Haberler
Muharrem İnce'den büyük itiraf. Kaset maset yalanmış, İnce kendi ağzıyla söyledi Siyaset
Muharrem İnce'den büyük itiraf. Kaset maset yalanmış, İnce kendi ağzıyla söyledi
Gölete düşen 9 yaşındaki minik Mehmet, kurtarılamadı Yaşam
Gölete düşen 9 yaşındaki minik Mehmet, kurtarılamadı
ANKA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan seçim gecesi için kritik uyarı. Manipülasyonu oy hırsızlığını önlemek için bu belgeye dikkat Güncel
ANKA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan seçim gecesi için kritik uyarı. Manipülasyonu oy hırsızlığını önlemek için bu belgeye dikkat
Bursa’da Millet İttifakı’nın seçim afişleri parçalandı. O anları ‘Sonuna kadar Erdoğan’ notuyla sosyal medyada paylaştı. Güncel
Bursa’da Millet İttifakı’nın seçim afişleri parçalandı. O anları ‘Sonuna kadar Erdoğan’ notuyla sosyal medyada paylaştı.
Seçim günü Ankara'da kapanacak yollar açıklandı Siyaset
Seçim günü Ankara'da kapanacak yollar açıklandı
Erdoğan mitingde kullandığı ifadelerle adeta 20 yıldır iktidarda olduğunu unuttu Siyaset
Erdoğan mitingde kullandığı ifadelerle adeta 20 yıldır iktidarda olduğunu unuttu