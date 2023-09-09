Beşiktaş'a Pereyra'dan kötü haber. İtalyan gazeteci açıkladı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Udinese'nin orta sahası olan Roberto Pereyra için Siyah Beyazlılar'a kötü haber geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'a Pereyra'dan kötü haber. İtalyan gazeteci açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Yaz transfer sezonunun büyük bir kısmını durgun geçirse de yaptığı transferler ile takımı güçlendiren ve zaman zaman taraftarlarının sert eleştirileriyle karşı karşıya kalan Beşiktaş, 10. transfer için kolları sıvasa da Siyah Beyazlı yönetime kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın, Udinese ile sözleşme uzatacağı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boşta kalan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Pereyra, Udinese ile yeni sözleşme imzalayacak.

Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve mukavelenin 1+1 yıllık olacağı ileri sürüldü.

32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 36 maçta forma giydiği Udinese'de 5 gol atarken 9 kez de asist yapmıştı.

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