Beşiktaş'a Redmond müjdesi

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Redmond'un takımı Southampton, İngiltere'de küme düştü. Redmond'un kalma şansı yükseldi

Beşiktaş'a Redmond müjdesi

İngiltere Premier Lig'de Southampton, sahasında Fulham'a 2-0 mağlup oldu ve küme düştü.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikalarda Aleksandar Mitrovic attı.

Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Southampton, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Redmond'un böylece siyah beyazlı takımda kalma şansı yükseldi.

Redmond'un sözleşmesi gereği takımın ligden düşmesi halinde ayrılması halinde kulüp engel olmayacaktı.

Beşiktaş, sözleşmesini uzatmak istediği Redmond'la ilgili böylece avantajlı duruma geçmiş oldu.

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