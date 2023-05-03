Beşiktaş'a sesleniyorum. Ceyhun Kazancı'yı durdurun. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolu biraz bilen herkes Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük yanlışının Valerien Ismael olduğunu biliyor. O Ismael'i getiren Ceyhun Kazancı, şimdi de transfere soyunmuş.

Beşiktaş'a sesleniyorum. Ceyhun Kazancı'yı durdurun. Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten sonra nereden nereye geldiği ortada.
Herkes şu görüşte hemfikir:
"Şenol Güneş sezon başında gelseydi Beşiktaş belki de şu anda liderdi, şampiyonluğun da en büyük adayıydı."
Ama ne yaptı Beşiktaş?
Gitti, Valerien Ismael diye bir adamı teknik direktör olarak takımın başına getirdi.
Getiren kimdi?
Ceyhun Kazancı!
Görevi Beşiktaş Futbol Direktörü!
Şimdi o dönemde neler olduğunu anlatmayayım. Hafızasını biraz zorlayan hatırlar Beşiktaş'ın nasıl saçma sapan puanlar kaybettiğini. Nedenini de.
O Valerien Ismael gibi çapsık bir teknik direktörü (!) takımın başına getiren Ceyhun Kazancı bir de şunları söylemişti:
"Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim. Opsiyonlardan biriydi. Yönetimler tercihler yapar; zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olur. O dönem kapandı, şimdi yeni bir dönem başladı. Valerien Ismael döneminde kötü sonuçlar yoktu ama olumsuz bir hava oluştu."
Ne kadar kolay değil mi?
Koskoca bir kulübün kaderiyle oyna, ondan sonra da tercihler zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olurmuş!
Futboldan ne kadar anladığı şüpheli olan bu kişi şimdi yine piyasaya çıkmış!
Transferler yapacakmış!
Sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat çalışması varmış; öyle dedi dün.
Ben de diyorum ki;
"Eyy Beşiktaş'ı yönetenler. Bu kişiyi durdurun."
Neden hala o görevde bilemiyorum!
Siyah beyazlı camiada başka kimse yok mu; anlayamıyorum.
Her kulüp taraftarı tarafından takdir edilen eski futbolcuları var.
Feyyaz Uçar var, Ali Gültiken var, Metin Tekin var.
Şifo Mehmet var, Kadir Akbulut var, Şenol Fidan var.
Var da var!
Peki bu kadar futboldan anlayan Beşiktaşlı varken Ceyhun Kazancı hala orada ne arar?
Eğer Valerien Ismael gibi bir hocayı bulup getirme başarısını gösteren bu futbol aklı transfer de yaparsa kendi başına... Beşiktaş bugünlerini de çok arar!

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
Depremzedelere protez ve ortez tedavileri ücretsiz olacak Güncel
Depremzedelere protez ve ortez tedavileri ücretsiz olacak
Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü
Sivasspor Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu. İşte Jesus'un 11'i Spor
Sivasspor Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu. İşte Jesus'un 11'i
Adana'da aile katliamı: 2 ölü, 2 ağır yaralı Yaşam
Adana'da aile katliamı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Ali Koç'a PFDK şoku Spor
Ali Koç'a PFDK şoku
Arsenal 4 hafta sonra kazandı Spor
Arsenal 4 hafta sonra kazandı