Beşiktaş'a sesleniyorum. Ceyhun Kazancı'yı durdurun. Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten sonra nereden nereye geldiği ortada.

Herkes şu görüşte hemfikir:

"Şenol Güneş sezon başında gelseydi Beşiktaş belki de şu anda liderdi, şampiyonluğun da en büyük adayıydı."

Ama ne yaptı Beşiktaş?

Gitti, Valerien Ismael diye bir adamı teknik direktör olarak takımın başına getirdi.

Getiren kimdi?

Ceyhun Kazancı!

Görevi Beşiktaş Futbol Direktörü!

Şimdi o dönemde neler olduğunu anlatmayayım. Hafızasını biraz zorlayan hatırlar Beşiktaş'ın nasıl saçma sapan puanlar kaybettiğini. Nedenini de.

O Valerien Ismael gibi çapsık bir teknik direktörü (!) takımın başına getiren Ceyhun Kazancı bir de şunları söylemişti:

"Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim. Opsiyonlardan biriydi. Yönetimler tercihler yapar; zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olur. O dönem kapandı, şimdi yeni bir dönem başladı. Valerien Ismael döneminde kötü sonuçlar yoktu ama olumsuz bir hava oluştu."

Ne kadar kolay değil mi?

Koskoca bir kulübün kaderiyle oyna, ondan sonra da tercihler zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olurmuş!

Futboldan ne kadar anladığı şüpheli olan bu kişi şimdi yine piyasaya çıkmış!

Transferler yapacakmış!

Sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat çalışması varmış; öyle dedi dün.

Ben de diyorum ki;

"Eyy Beşiktaş'ı yönetenler. Bu kişiyi durdurun."

Neden hala o görevde bilemiyorum!

Siyah beyazlı camiada başka kimse yok mu; anlayamıyorum.

Her kulüp taraftarı tarafından takdir edilen eski futbolcuları var.

Feyyaz Uçar var, Ali Gültiken var, Metin Tekin var.

Şifo Mehmet var, Kadir Akbulut var, Şenol Fidan var.

Var da var!

Peki bu kadar futboldan anlayan Beşiktaşlı varken Ceyhun Kazancı hala orada ne arar?

Eğer Valerien Ismael gibi bir hocayı bulup getirme başarısını gösteren bu futbol aklı transfer de yaparsa kendi başına... Beşiktaş bugünlerini de çok arar!