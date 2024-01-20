Beşiktaş'ı 4-0 yenen Pendik şaşkın

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş'ı 4-0 yenen Pendik şaşkın
Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş karşısında 4-0'lık galibiyet için "Bu kadarını beklemiyorduk" dedi.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş karşısında 4-0’lık galibiyetlerini konuştu. Vieira, maçın kolay olmadığını belirterek, “Bugün güçlü bir rakibe karşı, önemli bir zafer elde ettik. Oyuncularım önceki maçlarda da gayret ediyorlardı, ama bunu skora yansıtamıyorlardı. Bugün aldığımız sonuç beni çok sevindirdi.” diye konuştu.
4-0 gibi büyük bir farkı tahmin edip etmediği sorusuna ise Vieira, “Böyle kaliteli bir takıma karşı bu kadarını ummuyorduk. İyi ve şampiyon bir antrenörleri var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir sonuç bekliyorduk.” şeklinde cevap verdi.

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