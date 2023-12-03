Beşiktaş'ı Ankara'da Chamberlain'in müthiş golü kurtardı. Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Sakat çok; bu doğru.

Ama olan oyuncuları da daha iyi kullanmak gerekmez mi?

Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Beşiktaş kadrosunda Beşiktaş formasını ilk 11'de giyemeyecek oyuncular var. Ama yine ilk 11'deydiler Ankara'da.

Rıza hoca elbette benden iyi bilir futbolu ama... Sormadan edemeyeceğim yine.

Ankaragücü gibi zorlu bir deplasmanda... Kanatlar neden yok. Rebiç ilk 11 oynayamaz mı mesela. Varlığı bile rakibi tedirgin edebilecek Cenk de sonradan girdi. Chamberlain de.

Bir de Aboubakar neden çıkar? Hem de gole ihtiyacın olduğu anlarda. Etkisizse ceza alanına top taşıyamadığından etkisiz. Bir tane bile orta gelmedi ki adama. Onu alacağına kanatları güçlendirmen gerekmez mi?

Bir de hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Amir Beşiktaş ilk 11'inde oynayabilecek kapasitede bir oyuncu değil. Muleka da. Defans zaten iyi değil.

Zaten Ankaragücü 21. dakikada öne geçerken Ali Sowe Necip-Colley ikilisini düğüm yaptı, bıraktı. Başlarını döndürdü.

Beşiktaş doğru dürüst pozisyon bulamadan bitirdi ilk yarıyı iyi mi!

İkinci yarının başlamasının ardından değişiklikler başladı. Bu da biraz olsun olumlu yansıdı takıma. Daha çok top tuttu, rakip yarı alanda daha çoğaldı. Ama buna rağmen organize bir atak bile yapamadı.

Golü Chemberlain tamamen kendi bireysel çabasıyla attı. 74. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza alanına kadar gitti ve ustaca bir vuruşla Beşiktaş'ı yenilgiden kurtardı.

Öyle bir maçtı ki bu; vasata bile yaklaşamadı.

Oyunun geneline baktığında Ankaragücü galibiyeti daha çok hak eden takımdı diyebilirim.

Beşiktaş iyi değil. Yeni yönetimin işi çok zor. Ne yapacaklar bu kadar yeteneksiz futbolcuyu; ben de bilemiyorum.