Bakanlıktan Beşiktaş'la ilgili flaş karar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beşiktaş ile Sarıyer ilçesinin sınırında bulunan Akat Mahallesi'nde 58 bin metrekarelik hazine arazisi yeni bir karar aldı.

Hazırlanan imar planı raporuna göre belirlenen bölgede Mustafa Kemal Kültür Merkezi ve konut alanlarıyla Beşiktaş Kulübü'nün tesisleri de bulunuyor.

Emlak Konut GYO'nun hazırladığı yeni planla arazi gelişme konut alanı olarak düzenlendi.

Yeni planın Beşiktaş'ın Akatlar Tesisleri'ni nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.