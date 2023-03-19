Beşiktaş'ta stadın ismi değişiyor. Kulüp sponsor arayışlarını sürdürüyor

2013 yılından bugüne kadar Beşiktaş'a sponsorluk yapan telekomünikasyon şirketi Vodafone, kulübe ihtarname gönderdi. Gönderilen ihtarname ile sekiz yıldır devam sözleşmenin ilk dönemin sona ereceği 2022/23 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere feshedildiği bildirildi. Beşiktaş yönetiminin bu olay sonrasında gelecek sezondan itibaren stada sponsor aramaya başladığı öğrenildi.

FIFA AMBARGOSU İZİN VERMİYOR

Fotospor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Rus şirket Gazprom ile devam eden görüşmeler bir türlü beklenen seviyeye gelemediğini ve FIFA'nın Rusya'ya savaş nedeniyle uyguladığı ambargo nedeniyle sürecin uzaması, Beşiktaş yönetimine alternatif aratmak durumunda bıraktı.



STADIN ADI DEĞİŞİYOR MU

Beşiktaş yönetimi istediği sponsorluk anlaşmasını yapamazsa önce Vodafone Arena ardından Vodafone Park olan stadın adı yeniden İnönü Stadı olması ihtimali doğdu. 2013 yılında stadın yıkılıp yeniden yapılmasının ardından 1947 yılından 2013 yılına kadar İnönü olan stadın adı daha sonra sponsor firmanın adıyla değiştirilmişti. Açıldığı dönemde stada dönemin Cumhurbaşkanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından İsmet İnönü'nün soyadı verildi. Sonrasında 66 yıl bu isimle anıldı.