Beşiktaş'ın acı kaybı. Bahattin Baydar hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve siyah-beyazlıların üst üste 3 kez şampiyon olduğu dönemde Gordon Milne'nin yardımcılığını yapan Bahattin Baydar, hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ın acı kaybı. Bahattin Baydar hayatını kaybetti

Editör: Barış Atakan
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Bahattin Baydar hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaş'ın eski futbolcularından Bahattin Baydar vefat etti. Merhum Bahattin BAYDAR'ın cenazesi 27.08.2023 Pazar günü ( yarın ) Şakirin Cami'inde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecektir. Baydar, Gordon Milne döneminde kazanılan üst üste 3 kez şampiyon olan kadronun antrenörlüğünü yapmıştı.'' ifadeleri kullanıldı.

BAHATTİN BAYDAR KİMDİR?
Beşiktaş'ın efsanesi Bahattin Baydar, 1 Ocak 1936 yılında İstanbul'da doğdu.

Baydar, 1980'li ve 90'lı yıllarda futbol kamuoyu tarafından Beşiktaş'ın en tanınan isimlerin başında geliyordu.

Bunda önce Gordon Milne'nin, sonra Cirstoph Daum'un yardımcılığını yapmasının büyük rolü vardır.

Baydar, kariyerinde İstanbulspor ve Beşiktaş formaları giydi.

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