Okul müdürü yüksek kar vaadiyle onlarca öğretmeni dolandırdı! Bir Seçil Erzan vakası daha

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir Seçil Erzan vakası olayı yaşandı. Bir okul müdür eşi ile birlikte onlarca öğretmenin parasına kondu.

Okul müdürünün “değerlendirerek daha yüksek kâr getirmek” iddiasıyla öğretmenlerde para topladığı ortaya çıktı. Okul müdürünün telkinleri ile öğretmenler ise bankalardan kredi çekti, evini ve arabasını sattı.

Ayrıca dolandırılan çok sayıda öğretmenin olduğu ileri sürüldü. Dolandırıldığını söyleyen öğretmenler hemen şikayette bulundu. Şikayet üzerinde MEB’in müfettiş görevlendirdiği ve okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

YÜKSEK KAR DOLANDIRICILIĞI

Okul Müdürü E.E., öğretmenlerden oluşan yakın çevresine de elektrik teknisyeni olan ve ticaretle uğraşan eşinin, “Çok güzel yatırımlar yaparak yüksek miktarda kazançlar elde ettiğini” anlattığı öne sürüldü.

Hatta okul müdürü eşinin yatırımları ile lüks ev aldıklarını, tarla sahibi olduklarını ve henüz üniversite öğrencisi olan çocuklarına araba aldıklarını söylediği belirtildi.

İddiaya göre, müdürün ve eşinin anlattıklarından etkilenen öğretmenler ise birikimlerini okul müdürüne verdi. Çok sayıda kişiden para toplayan okul müdürü ve eşi bir süre sonra telefonlara cevap vermedi.

Daha sonra müdür görevine parasını talep eden öğretmenlere, “Eşim kaçtı, ben de zor durumdayım” dedi.

ÜSTELİK TEHDİT ETTİ

Müdür ve eşi, mağdur öğretmenleri, “Hukuki yollara başvurursanız hiçbir şey alamazsınız” diyerek tehdit etti.

OKUL DEĞİŞTİRME CEZASI

Bakanlık soruşturmada okul müdürüne, “okul değiştirme cezası” verdi. Mağdur öğretmenler ise “Bu ödül bir ceza değil, ödül” diyerek isyan etti.