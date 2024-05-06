Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren küfürlü video

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren küfürlü video
Vero Volley Milano ekibinin İtalyan oyuncusu Paola Egonu'nun, Fenerbahçe Opet ile oynanan maçta sarf ettiği sözler gündeme oturdu.

Türkiye'de daha önce Vakıfbank takımında da oynayan pasör çaprazı, voleybolcu arkadaşları Gabi ve Zehra Güneş ile sohbet ederken argo ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Opet, 19 Mart'ta gerçekleşen CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan temsilcisi Vero Volley Milano'yu ağırladı.

İlk maçta 3-0'lık bir yenilgi alan Sarı Melekler, kendi evlerinde rakiplerini 3-1 yenerek seriyi altın sete taşıdılar.

s-8894d302fa964f2f6f129b538ce20e3e1ebf89ab.webp

Ancak, altın sette 11-15'lik skorla mağlup olan temsilcimiz, Avrupa serüvenine son verdi.

Vero Volley Milano'nun ve Türkiye'nin tanıdığı yıldız voleybolcu Paola Egonu'nun, maç sırasında kullandığı argo ifadeler kameralara yansıdı.

İŞTE O AN:

FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ:

s-4e2dbe0eb18d2f2970d5d01937cb2e88378d968f.webp

s-302950a15de3d8bba728be8e13f9cae0bb1d37a8.webp

s-3950ac6ffb0359f26f8bdc68901a7c9292f82329.webp

s-4492ca514d27e51e561b6aad738e2cf31166a2a9.webp

s-b98f8fd73ac5dda4de5bb7e4b58df278d3f67bb7.webp

s-15d22b7d441198d253050ab62ecedd0420ab625d.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçı ertelendi
Rıdvan Dilmen 'yüzde 95 şampiyon olur' diyerek Süper Lig şampiyonunu açıkladı
İsmail Yüksek koltuk değnekleriyle maç izledi
İsmail Yüksek koltuk değnekleriyle maç izledi
Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'den flaş açıklama: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
Roma Juventus maçında Kenan Yıldız ve Zeki Çelik detayı
Roma Juventus maçında Kenan Yıldız ve Zeki Çelik detayı
Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı. Hangi takımlar finale çıkacak?
Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı. Hangi takımlar finale çıkacak?
Zehra Güneş Sinem Kobal'la poz verdi. Çok konuşulacak fotoğraf
Zehra Güneş Sinem Kobal'la poz verdi. Çok konuşulacak fotoğraf
Zehra Güneş'in paylaştığı fotoğraf olay oldu. Sosyal medya sallandı
Zehra Güneş'in paylaştığı fotoğraf olay oldu. Sosyal medya sallandı
Ne diyorsun Zehra Güneş? Milyonların hayallerini yıktı
Zehra Güneş'le ilgili flaş iddia. Yer yerinden oynadı
Zehra Güneş'le ilgili flaş iddia. Yer yerinden oynadı
Zehra Güneş salonda çalışırken fotoğraflarını paylaştı herkesin kalbi yerinden oynadı
Son Haberler
Alman basını Türkiye'deki bu işletmeyi konuşuyor. ‘Türkiye’ye giderseniz mutlaka uğrayın’ Gündem
Alman basını Türkiye'deki bu işletmeyi konuşuyor. ‘Türkiye’ye giderseniz mutlaka uğrayın’
Bitkisel tedaviye avuç dolusu para harcayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı Şifalı Bitkiler
Bitkisel tedaviye avuç dolusu para harcayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı
Apartmanı saran sarmaşık göz kamaştırdı Gündem
Apartmanı saran sarmaşık göz kamaştırdı
Kerem Aktürkoğlu isyan etti Spor
Kerem Aktürkoğlu isyan etti
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçı ertelendi Spor
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçı ertelendi
Emin Pazarcı tasarruf tedbirleri alınırken Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Meksika'ya gitti. Tepki gösterenlere höst dedi Gündem
Emin Pazarcı tasarruf tedbirleri alınırken Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Meksika'ya gitti. Tepki gösterenlere höst dedi
Rıdvan Dilmen 'yüzde 95 şampiyon olur' diyerek Süper Lig şampiyonunu açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen 'yüzde 95 şampiyon olur' diyerek Süper Lig şampiyonunu açıkladı