Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren küfürlü video

Türkiye'de daha önce Vakıfbank takımında da oynayan pasör çaprazı, voleybolcu arkadaşları Gabi ve Zehra Güneş ile sohbet ederken argo ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Opet, 19 Mart'ta gerçekleşen CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan temsilcisi Vero Volley Milano'yu ağırladı.

İlk maçta 3-0'lık bir yenilgi alan Sarı Melekler, kendi evlerinde rakiplerini 3-1 yenerek seriyi altın sete taşıdılar.

Ancak, altın sette 11-15'lik skorla mağlup olan temsilcimiz, Avrupa serüvenine son verdi.

Vero Volley Milano'nun ve Türkiye'nin tanıdığı yıldız voleybolcu Paola Egonu'nun, maç sırasında kullandığı argo ifadeler kameralara yansıdı.

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