25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu

Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:16
Takip Et

Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu
+
Aa
-

Beşiktaş'ın 2022 mali yılına ait borcu belli oldu.

Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'nin mali konularda divan üyelerini bilgilendirdiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan haberde; Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar 254 milyon 601 liraya çıktığı iddia edildi.

Önceki döneme ait toplam borç miktarı ise 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olarak ifade edildi.

Beşiktaş'ın bir yıllık toplam borç miktarı 1 milyar 353 milyon lira artış gösterdi.

Ancak 501 milyon TL nakit varlığın düşülmesinin ardından Beşiktaş'ın net borcu 5 milyar 762 milyon TL olarak gösterildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
2
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
4
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
5
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
6
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
7
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿EPDK'dan OHAL kapsamında önemli karar
﻿EPDK'dan OHAL kapsamında önemli karar
﻿EPDK'dan OHAL kapsamında önemli karar
﻿UEFA Rıdvan Dilmen'in sözleri sonrası harekete geçti. TFF'den bilgi istendi
﻿UEFA Rıdvan Dilmen'in sözleri sonrası harekete geçti. TFF'den bilgi istendi
﻿UEFA Rıdvan Dilmen'in sözleri sonrası harekete geçti. TFF'den bilgi istendi
﻿Yaşlanmayı geciktirmek elinizde. Bunları yapın genç kalın
﻿Yaşlanmayı geciktirmek elinizde. Bunları yapın genç kalın
﻿Yaşlanmayı geciktirmek elinizde. Bunları yapın genç kalın
﻿Haliç sporun merkezi olacak
﻿Haliç sporun merkezi olacak
﻿Haliç sporun merkezi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.