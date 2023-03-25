Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu.

Beşiktaş'ın 2022 mali yılına ait borcu belli oldu.

Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'nin mali konularda divan üyelerini bilgilendirdiği belirtildi.



Sabah'ta yer alan haberde; Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar 254 milyon 601 liraya çıktığı iddia edildi.

Önceki döneme ait toplam borç miktarı ise 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olarak ifade edildi.



Beşiktaş'ın bir yıllık toplam borç miktarı 1 milyar 353 milyon lira artış gösterdi.



Ancak 501 milyon TL nakit varlığın düşülmesinin ardından Beşiktaş'ın net borcu 5 milyar 762 milyon TL olarak gösterildi.