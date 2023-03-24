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  • İmzalar atıldı Erkan Baş resmen Beşiktaş'ta. Gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu

İmzalar atıldı Erkan Baş resmen Beşiktaş'ta. Gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Kongre Üyesi olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın üyelik kartını “Alemin gözü yaşlı” notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 20:25
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İmzalar atıldı Erkan Baş resmen Beşiktaş'ta

İmzalar atıldı Erkan Baş resmen Beşiktaş'ta. Gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu
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Gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter üzerinden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın Beşiktaş Kongre Üyeliği Kartı’nı paylaştı. Işık paylaşımına, “AL SANA BELGESİYLE ÖZEL HABER: Alemin gözü yaşlı” notunu düştü.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Işık, Baş ile görüştüğünü ve Baş’ın “Yıllar önce henüz yeni kaybettiğim babama ithaf ederken yazmıştım bu satırları… Eksik kalan yıllardır yüreğimde yeri olan Beşiktaş kimliğimi de bu vesileyle aldım” dediğini belirtti. Işık, Baş’ın bahsettiği satırları da paylaştı. Baş’ın kaybettiği babasının ardından yazdığı satırlar şöyle:

“Babama,
26 yıldır Almanya’da çalışan 36 yıllık işçiydi. Henüz 50’sinde onu kaybettiğimde benim çok sevdiğim ‘işçi çocuğu’ yazılı bir pasaportum bir de onun çok sevdiği ‘üniversite öğrencisi’ kimliğim vardı.
Her İkisininde hakkını vermeye çalışıyorum.
Her İkisininden hakkını vereceğiz…”

DEVLET BAHÇELİ İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Fenerbahçe taraftarının iktidara yönelik eleştiri olarak başlattığı 'Hükümet istifa' tezahüratlarına Beşiktaş taraftarı da katılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok milletvekilleri bu olay sonrası Beşiktaş'ın kongre üyeliğinden istifa etmişti.

Erkan Baş’ın üyeliğinin Bahçeli’nin istifasıyla ilgisi olmadığı, üyeliğin genel başkanın bir süredir aklında olduğu belirtildi.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya‘nın Berlin kentinde doğmuştur. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aile olan anne babası Almanya’ya çalışmaya giden işçilerdendi. Alibeyköy’de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul‘da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdi. Aynı alanda yüksek lisans çalışması yaptı.

Üniversite sonrasında “Bilim Tarihi Araştırmaları” dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Üniversitede yemekhanenin özelleştirilmesine karşı yapılan eylemin ardından uzaklaştırma cezası aldı ve akademisyenlik hayatı da böylece yarıda kaldı.

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi oldu. Bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) çeşitli sorumluluklar üstlendi. Baş şu anda Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi görevinde bulunuyor.

2018 Genel Seçimler HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili seçildi. Daha sonra istifa ederek TİP'e geçti.

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