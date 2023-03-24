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Beşiktaş taraftarı Büyükekşi'nin o konuşmasını arşivden çıkardı. Hani iki metod vardı

Beşiktaş'ın Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının puanlarının silinme talebi sonrası siyah-beyazlı taraftar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamasını arşivden çıkararak paylaştı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 22:40
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Büyükekşi'nin 'iki metodunu' Beşiktaş taraftarı ortaya çıkardı

Beşiktaş taraftarı Büyükekşi'nin o konuşmasını arşivden çıkardı. Hani iki metod vardı
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Türkiye'yi etkileyen deprem sonrası Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilmişti.

TFF ise ligden çekilen kulüplerin kalan maçlarının hükmen galip sayılmasına karar vermişti.

Beşiktaş Kulübü, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçların iptal edilmesini ve bu maçlardan alınan puanların silinmesini talep ediyor.

BÜYÜKEKŞİ'NİN KONUŞMASI PAYLAŞILDI
Beşiktaş taraftar hesabı, sosyal medyadan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ali Koç ile birlikte yaptığı bir açıklamayı paylaştı.

'Hani 2 metod vardı' yazılarak şu sorular soruldu;
''1-) 2 metot var dediniz. Birincisi ligin kaderini daha az etkilerken neden 2 takımın işine yarayan diğer metodu uyguladınız.
2-) Ligin kaderini masada belirlenmediğinize emin misiniz? Vicdanınız rahat mı?''

Büyükekşi'nin videodaki açıklaması şu şekilde;
''Bu konuyu konuştuk. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapacağız. 2 tane metod var. Ya birinci devre yaptıkları maçlar da dahil o puanları sileceğiz, ikinci devre de oynanmamış olacak. Ya da oynanmış maçları kabul edeceğiz, ikinci devre oynanacak maçlara 3 puan vereceğiz. Bunların bir çalışmasını yapacağız. Neyin kaderini ne kadar etkiliyor, ne kadar etkilemiyor.''

EMRE KOCADAĞ KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “UEFA’nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır. Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız” ifadelerini kullanmıştı.

 

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