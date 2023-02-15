Eyüpspor Beşiktaş'ın gol kralını transfer etti

Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Sarıgözoğlu, Eyüpspor'la sözleşme imzaladı.
U17 kategorisinde siyah beyazlı takımla gol krallığı yaşayan Mustafa, kariyerine Eyüpspor formasıyla devam edecek.
Beşiktaş Akademi'nin açıklaması şu şekilde;
''Mustafa Sarıgözoğlu Eyüpspor’a Transfer Oldu
U-19 Takımımıza 2021-22 sezonunda katılan Mustafa Sarıgözoğlu ile varılan karşılıklı mutabakat sonucu oyuncunun Eyüpspor’a amatör transferine karar verilmiştir.
Mustafa Sarıgözoğlu’na teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.''
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