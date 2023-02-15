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Eyüpspor Beşiktaş'ın gol kralını transfer etti

Beşiktaş Akademi'nin genç forveti Mustafa Sarıgözoğlu, Eyüpspor'a imza attı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 22:27
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Beşiktaş'ın genç gol kralı Eyüpspor'a transfer oldu

Eyüpspor Beşiktaş'ın gol kralını transfer etti
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Sarıgözoğlu, Eyüpspor'la sözleşme imzaladı.

U17 kategorisinde siyah beyazlı takımla gol krallığı yaşayan Mustafa, kariyerine Eyüpspor formasıyla devam edecek.

Beşiktaş Akademi'nin açıklaması şu şekilde;

''Mustafa Sarıgözoğlu Eyüpspor’a Transfer Oldu

U-19 Takımımıza 2021-22 sezonunda katılan Mustafa Sarıgözoğlu ile varılan karşılıklı mutabakat sonucu oyuncunun Eyüpspor’a amatör transferine karar verilmiştir.

Mustafa Sarıgözoğlu’na teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.''

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