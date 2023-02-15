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Atiba ve N'Koudou Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Josef'in ayrılığının ardından yönetim Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou'yu da kadroda düşünmediğini iletti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 20:36
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Siyah-beyazlılarda 2 ayrılık kapıda. Yönetim kadroda düşünmüyor

Atiba ve N'Koudou Beşiktaş'tan ayrılıyor
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Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın ayrılmasının ardından Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou ile de yollar ayrılıyor.

NTV Spor'da geçen habere göre; Siyah-beyazlı yönetim iki oyuncunun da sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

Atiba ve N’Koudou’nun kontratları sezon sonu sona erecek.

Atiba’nın Beşiktaş’tan ayrılması ile siyah beyazlı kulüpte 10 yıllık dönemin sonuna gelindi.

ATIBA'NIN BEŞİKTAŞ'TA 10. SEZONU
2013’te PSV Eindhoven’den transfer edilen 40 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ta 10. sezonunu yaşıyordu. Atiba 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

Beşiktaş’ta 333 maça çıkan Kanadalı oyuncu, siyah beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu olarak da tarihe geçti. 

Siyah-beyazlı takıma 2019/20 sezonunun başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer olan Kevin N'Koudou ise 107 maçta forma giyerken 21 gol ve 9 asist kaydetti.

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