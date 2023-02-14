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Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor. Flaş gelişme

Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'nın, Çin ekibi Beijinf Guona'a transfer olacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 19:38
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Beşiktaş'ta Josef ile yollar ayrılıyor

Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor. Flaş gelişme
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Siyah-beyazlılarda Josef de Souza'nın sezon sonu sözleşmesi bitecek. Yıldız ismin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Josef de Souza ile Çin ekibi Beijing Guoan ilgileniyor.

TRANSFER OLACAK
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Josef'in transfer olmaya yakın olduğu ifade edildi.

GÜNEŞ ONAYI VERDİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in Josef'in gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Beşiktaş kulübünün kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Josef, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 1 gol 1 asist yaptı.

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