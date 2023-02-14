Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor. Flaş gelişme

Siyah-beyazlılarda Josef de Souza'nın sezon sonu sözleşmesi bitecek. Yıldız ismin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Josef de Souza ile Çin ekibi Beijing Guoan ilgileniyor.

TRANSFER OLACAK

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Josef'in transfer olmaya yakın olduğu ifade edildi.

GÜNEŞ ONAYI VERDİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in Josef'in gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Beşiktaş kulübünün kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Josef, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 1 gol 1 asist yaptı.