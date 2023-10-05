Beşiktaş'ın Lugano maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Lugano ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın Lugano maçı ilk 11'i belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Lugano'yu konuk ediyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi David Fuxman yönetecek.

Club Brugge ile berabere kalan Siyah Beyazlılar, İsviçre temsilcisi karşısında galibiyet alıp gruptan çıkma adına önemli bir adım atmak istiyor.

İlk hafta maçında Bodo Glimt ile golsüz berabere kalan Lugano, Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Lugano: Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani

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