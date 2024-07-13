Beşiktaş'ın maçı iptal oldu. İşte nedeni

Sezon hazırlıkları için Slovenya'nın Maribor kentine giden Beşiktaş ilk maçını bu akşam Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile oynayacaktı.

Saat 18.30'da başlaması beklenen karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Aniden bastıran yoğun yağış ve dolu hazırlık maçının iptal edilmesine neden oldu.

Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından karşılaşmanın hakemi yıldırım tehlikesi nedeniyle maçın iptal edilmesine karar verdi.

Siyah-Beyazlı ekibin kalan hazırlık maç programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba

18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)