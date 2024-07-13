Beşiktaş'ın maçı iptal oldu. İşte nedeni

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın maçı iptal oldu. İşte nedeni

Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş maçın başlamasına dakikalar kala büyük bir şok yaşadı.

Sezon hazırlıkları için Slovenya'nın Maribor kentine giden Beşiktaş ilk maçını bu akşam Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile oynayacaktı.

Saat 18.30'da başlaması beklenen karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Aniden bastıran yoğun yağış ve dolu hazırlık maçının iptal edilmesine neden oldu.

Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından karşılaşmanın hakemi yıldırım tehlikesi nedeniyle maçın iptal edilmesine karar verdi.

Siyah-Beyazlı ekibin kalan hazırlık maç programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)

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